188 маленьких одесситов появились на свет на прошлой неделе

В Одессе на прошедшей неделе родились 188 детей, в их числе — одна двойня.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«За минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 188 новорожденных, что на 12 детей больше, чем на предыдущей неделе. В числе младенцев — одна двойня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на прошедшей неделе количество новорожденных мальчиков и девочек было одинаковым — на свет появились 94 маленьких одессита и 94 юные одесситки.

На первом месте по числу родившихся детей на минувшей неделе находится городской роддом №1, где увидели свет 70 младенцев.

Кстати. С 9:00 5 ноября после завершения плановой дезинфекции и косметического ремонта возобновил приём беременных, рожениц и родильниц городской роддом №5. Остальные родильные дома Одессы продолжают работать в обычном режиме.