MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Главные новости
  4. Жизнь продолжается: на минувшей неделе в Одессе родились 146 малышей

Жизнь продолжается: на минувшей неделе в Одессе родились 146 малышей

photo_2023-08-28_15-57-53-Cropped.jpg

На прошлой неделе в Одессе родилось 146 малышей, среди которых две пары близнецов.

Об этом сообщил Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что за неделю население Одессы пополнили 77 девочек и 69 мальчиков.

Все городские роддома работают в полном объёме, медперсонал находится на рабочих местах.

Как сообщала Одесса News, председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер посетимл один из родильных домов Одесской области.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy

Просмотров: 170

Смотрите также...

scroll to top