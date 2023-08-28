Жизнь продолжается: на минувшей неделе в Одессе родились 146 малышей

На прошлой неделе в Одессе родилось 146 малышей, среди которых две пары близнецов.

Об этом сообщил Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что за неделю население Одессы пополнили 77 девочек и 69 мальчиков.

Все городские роддома работают в полном объёме, медперсонал находится на рабочих местах.

Как сообщала Одесса News, председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер посетимл один из родильных домов Одесской области.

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