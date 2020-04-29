В Одесской области мужчина на перекрашенном авто пытался похитить 7-летнюю девочку

В Одесской области полицейские задержали подозреваемого в похищении ребёнка.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.

«Мужчина умышленно приехал в один из отдалённых от Одессы сёл, заманил в машину семилетнюю девочку, которую увидел на улице, и начал уезжать. К счастью, напуганному ребёнку удалось убежать», — говорится в сообщении.

О событии, которое произошло среди бела дня, полицейским сообщили родители девочки.

Отмечается, что по приметам, которые сообщили очевидцы похищения, злоумышленник передвигался на чёрном «Mercedes». Однако, когда через несколько часов правоохранители остановили разыскиваемую машину, она оказалась белого цвета.

39-летний житель Одессы признался, что перекрасил автомобиль в чёрный цвет обычной краской. Увидев на сельской улице ребёнка, поинтересовался, где находится магазин. Девочка отказалась показывать магазин, сказав, что родители не позволяют ей общаться с незнакомцами, и тогда мужчина предложил посмотреть разложенные на сиденье автомобиля коробки и игрушки. Заинтересовавшись ими, ребёнок потерял бдительность, чем и воспользовался правонарушитель. Он закрыл девочку в салоне и начал уезжать. Далеко увезти её злоумышленнику не удалось — ей удалось вырваться и убежать.

После неудачной попытки подозреваемый некоторое время катался по окрестным сёлам в поисках возможности смыть краску с автомобиля. В конце концов он оказался на территории Николаевской области, где вернул машине её первоначальный вид, а затем вернулся в направлении Одессы.

Полицейские остановили мужчину у с.Первомайское. Во время осмотра его транспортного средства были изъяты вещественные доказательства причастности к правонарушению. Кроме того, у самого подозреваемого правоохранители изъяли мобильные телефоны, в которых обнаружили фото и видео порнографического содержания с участием детей.

Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, с ним проводятся неотложные следственные действия. Причину своего поступка мужчина не объясняет.

По данному факту начато производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Также сообщается, что в тот же день в Березовское отделение полиции с аналогичным заявлением обратились родители ещё одной малолетней. Сейчас причастность мужчины к этому правонарушению проверяется.

Как сообщала Одесса News, защита Михаила Чеботаря, обвиняемого в резонансном убийстве 8-летней Ангелины Моисеенко в селе Лощиновка в Одесской области, привела новые доказательства его невиновности.

Фото и видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области