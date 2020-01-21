Одесская полиция задержала очередного анонимного минёра-алкаша

Правоохранители разоблачили злоумышленника, который «заминировал» школу в Суворовском районе Одессы 20 января.

Как информирует Национальная полиция Одесской области, сообщение о возможном взрыве в здании на улице Академика Воробьёва по спецлинии «102» поступило 20 января вечером. На объект были направлены следственно-оперативная группа Хаджибеевского отделения полиции, взрывотехники, кинологи, патрульные и спасатели. После проверки никаких взрывных устройств и веществ специалисты не обнаружили, однако сразу же начали поиски псевдоминёра.

Его оперативники Хаджибеевского отделения полиции установили за несколько часов. Это был 62-летний местный житель, который уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления. Мужчина пояснил, что в заблуждение правоохранителей ввёл ради развлечения под воздействием алкогольных паров.

За содеянное злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Как сообщала Одесса News, 15 января был задержан 47-летний житель Одессы, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, признавшийся, что анонимное сообщение о взрывчатке в одном из супермаркетов города — его рук дело. Таким образом решил отомстить охранникам заведения, которые якобы не пускали его в магазин.

Фото: Суворовский отдел полиции в Одессе