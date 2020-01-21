Одесситка Свитолина обыграла британку в первом раунде Australian Open

Первая «ракетка» Украины, уроженка Одессы Элина Свитолина вышла во второй круг первого в сезоне турнира серии Grand Slam — Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне с призовым фондом $49,5 млн.

В стартовом матче посеянная под 5-м номером Свитолина одержала победу над Кэти Бултер из Великобритании — 6:4, 7:5, сообщает Большой Теннис Украины.

«Девушки провели на корте 1 час и 21 минуту. Судьбу первого сета решил один брейк в концовке партии. Во втором сете Свитолина не сумела подать на победу при счёте 5-4, после чего взяла ещё один гейм на подаче соперницы, которым и завершила игру в свою пользу», — говорится в сообщении.

Элина Свитолина в седьмой раз подряд за 8 сезонов преодолела стартовый барьер соревнований.

Во втором круге уроженка Одессы сыграет против американки Лорен Дэвис (WTA 65). Девушки ранее встречались на корте 4 раза: украинка выиграла все 4 матча, за которые сопернице удалось взять только один сет.Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут.

Открытый чемпионат Австралии продлится до 2 февраля.

Как сообщала Одесса News, одесская теннисистка Даяна Ястремская разгромила словенку Юван и также вышла во второй круг Australian Open.