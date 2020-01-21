В Одессе продолжается экологическая акция «Конфеты за ёлку»

В Одессе продолжается акция по сбору новогодних ёлок и их обмену на сладости.

Как сообщает официальный сайт города, по состоянию на 20 января одесситы уже принесли в пункты приёма около 20-ти тысяч хвойных деревьев.

Отмечается, что наибольшее количество ёлок сдают в спальных районах города.

«Мы уже раздали 20 тысяч конфет, и процесс обмена ёлок на сладости продолжается. Если люди будут активно сдавать хвойные, то мы продолжим акцию и в феврале», — сказала заместитель директора департамента городского хозяйства Наталья Мостовских.

Из пунктов приёма елок два раза в неделю самосвалами деревья отвозят в питомник КП «Горзелентрест», где посредством специальной техники их превращают в опилки.

Коммунальщики будут использовать эти опилки в виде удобрений для выращивания новых зелёных насаждений.

Видео: «Одесса»