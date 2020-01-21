В Одессе планируют строительство фармацевтического завода

20 января мэр Одессы Геннадий Труханов провёл переговоры с представителями индийской компании Spectrum Pharmatech Consultants Pvt. Ltd. по строительству в Одессе крупного фармацевтического завода.

Как сообщает официальный сайт города, индийская компания работает с 1995 года, за это время реализовав десятки проектов во всём мире, в том числе в Украине.

«В ходе встречи в одесской мэрии состоялось обсуждение строительства в Одессе крупного фармацевтического завода с собственным центром разработки. Открытие производства позволит удешевить для украинцев ряд медицинских препаратов, а также создать в Одессе новые рабочие места и условия для развития научной сферы», — говорится в сообщении.

«У мэра есть достаточно серьёзное видение данного проекта, в реализации которого наша компания сможет оказать полную поддержку на всех этапах строительства фармацевтического завода», — отметил менеджер компании г-н Пармар Анипудха Джитендра.

Отмечается, что мэр Одессы обсудил также с индийским гостем вопросы обеспечения лекарственными препаратами социально незащищённых категорий населения Одессы.

Фото: «Одесса»