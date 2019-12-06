Мэр Одессы договорился с болгарским послом об открытии спецшколы в Одессе

5 декабря мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Болгария в Украине г-ном Костадином Коджабашевым.

Об этом сообщил официальный сайт города.

Посол Болгарии отметил, что на уровне развития двухсторонних связей между Украиной и Болгарией, а также в рамках реализации прав этнических меньшинств на сохранение и развитие своих культурных ценностей и традиций, на государственном уровне были проведены переговоры об открытии в городах двух дружественных стран учебных учреждений с углублённым изучением языка нацменьшинства.

На данный момент рассматривается вопрос о выделении помещений в Софии (Болгария) для размещения Украинского культурного центра.

Костадин Коджабашев отметил, что в Одессе проживает многочисленная болгарская диаспора, поэтому рассматривается вопрос об открытии в городе школы с углублённым изучением болгарского языка.

В ходе встречи стороны обсудили возможные варианты размещения такого учебного учреждения. Одним из таких вариантов является помещение Болгарского культурного центра в переулке Вице-адмирала Жукова, 9.

Кстати. В настоящее время маленькие одесситы болгарской национальности имеют возможность изучать болгарский язык в общеобразовательной школе №31, где 1 ноября 2017 года при участии министра образования и науки Украины состоялось открытие кабинета изучения европейских языков, одним их которых является болгарский. На базе учебного учреждения работают учителя из Республики Болгария — прямые носители языка.

С целью удовлетворения потребностей национальных меньшинств в школах Одессы изучают польский, новогреческий языки и иврит. Кроме того, одесские школьники изучают: английский, испанский, немецкий, французский, итальянский и китайский языки.

Фото: «Одесса»