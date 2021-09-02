В Одессе появился указатель кенийского города Момбаса

2 сентября на памятном знаке породнённых городов Одессы возле мэрии состоялось открытие указателя города-партнёра Момбасы (Республика Кения).

Об этом сообщает официальный сайт города.

Открывая указатель, Одесский городской голова Геннадий Труханов отметил, что развитие широкомасштабного сотрудничества со странами Африки является важным направлением внешней политики Украины. А кооперация Одессы и Момбасы — это большой шаг на пути развития двусторонних отношений.

«Для Одессы дружба и побратимство — не просто формальность, а реальные связи между городами и их жителями. Отношения между Одессой и Момбасой имеют значительные перспективы в контексте развития сотрудничества в сферах бизнеса, туризма, здравоохранения, образования и ряда других направлений», — подчеркнул Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, решение о подписании Договора об установлении партнёрских отношений между Одессой и Момбасой было принято в сентябре 2019 года. Договор был подписан 20 января 2021 года в муниципалитете города Момбаса.

Республика Кения стала второй африканской страной, с которой Одесса развивает двусторонние отношения. До этого, в апреле 2019 года, было подписано Соглашение о сотрудничестве и партнёрстве между Одессой и Марракешем (Королевство Марокко).

Всего Одесса установила двустороннее сотрудничество с 22 городами-побратимами и 13 городами-партнёрами.

Фото: «Одесса»

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