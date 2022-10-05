Украина вступает в ОЭСР — Организацию экономического сотрудничества и развития

Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиас Корман заявил, что организация начинает диалог о вступлении Украины в свои ряды.

Об этом 5 октября заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

По словам Шмыгаля, в июле Украина передала заявку на вступление в ОЭСР, а на прошлой неделе на заседании Совета ОЭСР эта заявка рассматривалась.

Теперь же ОЭСР признала Украину потенциальным членом организации и, как заявил премьер-министр, перейдёт к дискуссиям и подготовке проекта дорожной карты.

Также в Кабмине работают над открытием офиса ОЭСР в Украине.

«Что даст вступление Украины в ОЭСР? Организация экономического сотрудничества и развития является так называемым «клубом успешных стран», на который приходится более 62% мирового ВВП. Принятие Украины в круг развитых государств, прежде всего, является важным маркером готовности нашей страны к вступлению в ЕС и сигналом для иностранных компаний, что Украина – перспективное место для инвестиций и развития бизнеса», – рассказал Шмыгаль.

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