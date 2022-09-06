Шольц отказал Шмыгалю в боевых танках

Во время визита в Берлин (Германия) 4 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль лично попросил канцлера Германии Олафа Шольца о поставке в Украину боевых танков Leopard 2, однако Шольц отклонил эту просьбу.

Об этом 5 сентября сообщило немецкое издание Welt, информирует ГОРДОН.

«Мы говорили на эту тему. Мы даже предлагали, как Германия может поставить эти танки Украине», – сказал Шмыгаль немецким журналистам после переговоров с Шольцем, подчеркнув, что обсуждение было «абсолютно конструктивным».

Однако Шольц остался «общим и неконкретным» и не проявил «никакого желания» изменить свою позицию относительно поставок Украине танков.

В то же время в правительстве Шольца пообещали, что Германия будет продолжать поддерживать Украину «в военном, а также в политическом, финансовом и гуманитарном плане».

Для справки. Leopard 2 – танк, который может бороться с целью на расстоянии до 5 км, поражать цели на ходу и на месте, а также преодолевать воду глубиной до 4 м. Leopard 2 имеет основной прицел с лазерным дальномером и тепловизионным прибором, что делает его полностью способным к ночным боям. Помимо Германии, его используют как минимум 14 других стран.

Правительство Германии пообещало Украине оружие на сумму более €700 млн, большую часть уже поставили: 10 тяжёлых артиллерийских орудий типа Panzerhaubitze 2000, 15 зенитных танков, три системы залпового огня и три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года власти Германии не дали разрешения Испании на поставку Украине 40 боевых танков Leopard-2 немецкого производства.

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