Дела партизанские: в Крыму расклеены листовки, в Бердянске подорвали гауляйтера

Активисты движения «Жёлтая лента» расклеили в ряде городов оккупированного Крыма новые листовки, призывая граждан подготовиться к освобождению полуострова и при необходимости эвакуироваться.

Об этом движение «Жёлтая лента» сообщило в Теlegram.

“Несколько недель назад мы писали о важности эвакуации из временно оккупированного Крыма, поскольку рашисты могут делать разные провокации, поджигать самих себя, курить возле военных объектов. Наши активисты из Симферополя, Керчи, Ялты, Евпатории, Джанкоя разработали и расклеили новые листовки”, — говорится в сообщении.

В Симферополе и Ялте ранее появлялись наклеенные листовки с лозунгами «Время сопротивления», «Время домой», «Крым — Украина не только с 1954 года, а всегда».

6 сентября в центре Бердянска Запорожской области подорван автомобиль «коменданта» города Артёма Бардина. Он находится в тяжёлом состоянии — в Теlegram сообщает Бердянский городской совет.

«Сегодня в самом центре Бердянска, возле здания Военно-гражданской администрации был подорван автомобиль «коменданта» города Артёма Бардина», — говорится в сообщении.

В результате подрыва оккупационный комендант в тяжёлом состоянии госпитализирован в больницу. От взрыва повреждены также три гражданских автомобиля, в которых никого не было.

Отмечается, что взрыв произошёл около 14.40. В городе была слышна стрельба.

Как сообщала Одесса News, 28 августа экснардеп-коллаборант Алексей Ковалёв был убит в Железном Порту Херсонской области.

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