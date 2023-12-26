Удар по российскому «Новочеркасску» — колоссальная работа украинских военных

Украинские военные провели серьёзную подготовку перед тем, как нанести удар по российскому большому десантному кораблю «Новочеркасск».

Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил 26 декабря в эфире национального телемарафона, который транслировал в YouTube телеканал «Рада».

«Спланированная операция и Вооружёнными силами, и другими силовыми структурами», – подчеркнул Игнат.

По его словам, на «Новочеркасске», скорее всего, находился большой боекомплект российских захватчиков.

«Какой именно – может, объявят позже. Но работа проделана колоссальная. Большой десантный корабль пополнил тот флот, который возглавил сейчас крейсер «Москва», – отметил Игнат.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил о поражении БДК «Новочеркасск», поблагодарив за это украинских пилотов и уточнив, что удар был нанесён крылатыми ракетами с самолётов украинской тактической авиации.

Одесса News информировала, что первые взрывы в порту Феодосии раздались 26 декабря в 2.49–2.50, в результате на корабле начался пожар. В 3.31 раздался большой взрыв, от которого в ближайших к порту домах вылетели окна. После этого началась детонация боеприпасов.

Авторы Telegram-канал «Крымский ветер» отмечают, что «Новочеркасск», вероятно, мог привезти в Крым партию дронов-камикадзе Shahed либо на борту находился груз других боеприпасов.

«Новочеркасск» – большой десантный корабль проекта 775, состоявший на вооружении Черноморского флота ВМФ России. Корабль построен на верфи в Гданьске (Польша), спущен на воду 17 апреля 1987 года. 24 марта 2022 года корабль был атакован силами обороны Украины в порту временно оккупированного Бердянска Запорожской области, получил повреждения, но остался на плаву.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy