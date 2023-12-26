В Британии первая группа украинских пилотов завершила подготовку к полётам на F-16

Первая группа украинских пилотов завершила в Великобритании базовую программу обучения к полётам на истребителях F-16.

Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба минобороны Великобритании.

Отмечается, что подготовка шести опытных украинских лётчиков стартовала в августе. Программа включала пилотирование и специальное обучение авиационной терминологии на английском языке. Сейчас эта группа пилотов приступила к тренировкам на истребителях в Дании.

Помимо этого, ещё 10 украинских лётчиков продолжают базовую лётную подготовку в Великобритании. В частности, они осваивают авиационную медицину и проводят тренировки в центрифуге.

Одесса News информировала, что в декабре 2023 года Нидерланды приняли решение о начале подготовки к передаче Украине первых 18 американских истребителей F-16.

11 июля 2023 года на саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран и Украина подписали меморандум о создании коалиции по подготовке украинских военных лётчиков на истребителях F-16. По состоянию на 23 августа, как заявили в Офисе Президента Украины, в авиационную коалицию вошло 14 стран.

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