В полночь Великобритания официально покинула ЕС

В полночь по центральноевропейскому времени (в 01 час по киевскому) вступило в силу Соглашение между Великобританией и Европейским союзом о Brexit.

Как ранее сообщалось, Brexit предусматривает упорядоченный выход Британии из блока и охватывает права граждан, финансовые вопросы, переходный период, протоколы по Ирландии и Северной Ирландии, Кипра и Гибралтара.

Вступление в силу соглашения означает начало переходного периода, который продлится до 31 декабря 2020 года. Он нужен для того, чтобы граждане и предприятия имели больше времени для адаптации к новым условиям.

В течение него ЕС и Британия должны согласовать новую и справедливую сделку относительно будущего партнерства, на основе Политической декларации, которую стороны согласовали в октябре 2019 года. Еврокомиссия примет широкие предварительные рекомендации по проведению таких переговоров до 3 февраля, после чего Совет ЕС по общим делам должен принять мандат на переговоры. После этого стороны могут формально начать переговорный процесс.

Переходный период может быть продлен всего один раз на период до одного или двух лет, если обе стороны согласятся на это до 1 июля 2020 года.

31 января в центре Лондона за несколько часов до официального выхода Великобритании из ЕС сторонники Brexit сожгли флаг Европейского Союза, сообщает Укринформ со ссылкой на Evening Standard.

Мужчина, завёрнутый в флаг Великобритании, сжёг флаг ЕС возле здания правительства Соединённого Королевства. Сторонники Brexit при этом скандировали лозунги «Лузеры, лузеры» и «Прощай, ЕС» на мелодию Auld Lang Syne.



В то же время около 200-300 сторонников ЕС шли шествием от Даунинг-стрит к офису Европейской комиссии в Лондоне. Полиция сформировала кордон, чтобы разделить две группы политических оппонентов.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон на радостях 31 января устроил вечеринку в правительственном здании в Лондоне, на Даунинг-стрит, 10, в честь Brexit для членов правительства и других высокопоставленных чиновников, поддерживающих выход Британии из Евросоюза.

Об этом пишет The Guardian.

«Борис Джонсон устраивает вечеринку в помещении здания правительства для министров и других чиновников в честь Brexit, на которой гости отпразднуют выход Великобритании из ЕС с британской едой и английским вином на праздничном столе», — говорится в сообщении.

На приёме подавали искоючительно английские блюда: бисквиты с английским голубым сыром Шропшир Блю, филе ягнёнка, английский пастуший пирог с чеддером и солёными огурцами, жареную курицу с йоркширским пудингом…

Европейский Союз огорчён выходом Соединённого королевства из ЕС, впрочем, уважает это решение, о чём сказал в своём заявлении Верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.

“Сегодня Великобритания покидает Европейский Союз и становится третьим государством. Хотя мы сожалеем из-за решения Объединённого королевства покинуть Союз, мы полностью уважаем этот выбор и готовы двигаться вперёд”, — заявил Боррель.

По его убеждению, после Brexit “экономические, социальные и политические отношения между ЕС и Соединённым королевством не прекратятся”.

После Brexit претерпевает определённые изменения структура Европейского парламента, из состава которого вышли британские представители.

Великобритания больше не будет представлена ​​на уровне ЕС, поэтому Европарламент будет состоять из 705 членов вместо 751. Из 73 мест, которые в Европейском парламенте занимали депутаты от Великобритании, 27 будут распределены между странами-членами, остальные 46 мест будут зарезервированы для будущего расширения ЕС», — говорится в сообщении.

Определенное количество депутатских мест отойдет наименьшим по численности населения странам ЕС, которые, соответственно, имеют меньшее представительство в Европарламенте.

Определённые изменения произойдут также в руководстве комитетов и подкомитетов Европарламента. В частности, будут замещены другими избранниками 20 должностей председателей и сопредседателей таких парламентских структур, поскольку эти позиции ранее занимали британские депутаты.

Таким образом, в ЕС осталось 27 стран.