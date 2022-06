В интернациональном легионе на стороне Украины служат добровольцы из 55 стран

К Интернациональному легиону, созданному в Украине в связи с нападением Российской Федерации, присоединились добровольцы из 55 стран со всех континентов.

Об этом заявил представитель Интернационального легиона обороны Украины Дамьен Магру на брифинге в Медиацентре Украина — Укринформ.

«У нас есть представители 55 стран со всех континентов, даже таких далёких, как Бразилия, Южная Корея, Австралия», — сказал Магру.

Он проинформировал, что больше всего в легионе американцев и британцев, за ними следуют поляки и канадцы, а затем представители разных стран. В частности, достаточно большое количество — из стран Балтии и северных стран, среди которых представитель Интернационального легиона выделил Финляндию.

Магру отказался назвать общее количество легионеров, сославшись на конфиденциальность информации.

Отвечая на вопрос о финансировании, он отметил, что Интернациональный легион входит в состав Вооружённых сил Украины и финансируется из оборонного бюджета.

«Это касается всех расходов на проживание, зарплаты бойцов, оружия и амуниции. У нас есть дополнительные благотворительные средства от частных доноров, прежде всего, западных. Собранные на разных платформах средства мы тратим исключительно на оборудование для наших бойцов, не входящий в стандартный военный пакет, выдаваемый ВСУ, и необходимый на поле боя, но не финансируется через государственные каналы Украины», — проинформировал представитель Интернационального легиона.

Для справки. В Украине сформирован иностранный легион, и добровольцев, готовых воевать за Украину, очень много, заявлял еще 27 февраля советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В тот же день Президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранных граждан вступать в интернациональный легион территориальной обороны Украины, чтобы «присоединиться к защите безопасности в Европе и мире». Президент напомнил, что иностранцы имеют право вступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них. В марте Министерство обороны Украины вместе с IT-волонтёрами создали сайт для заявок на поступление в International Legion for the Territorial Defence of Ukraine.

Подразделение интернационального легиона также создано при ГУР Минобороны Украины. Верховная Рада 14 апреля одобрила изменения в Закон «О разведке», урегулировав вопрос о принятии лиц с иностранным гражданством в разведку.

Как сообщала Одесса News, так называемый «суд» террористической организации «ДНР» 9 июня приговорил англичан Аслина, Пиннера и марокканца Саадуна Брагима к смертной казни за участие в войне на стороне Украины. В частности, их признали виновными «в наёмничестве и совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя «ДНР».

На главном фото ВМС ВСУ/Facebook матрос Отабек на позывной «Ата» – уроженец Узбекистана, ныне защищающий Украину в одном из подразделений отдельной бригады морской пехоты.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.