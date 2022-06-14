Утром враг запустил в сторону Одессы две ракеты

14 июня утром по Одесской области враг нанёс 2 ракетных удара.

Об этом сообщило Оперативное командование «Юг» на своём Telegram-канале.

«По Одесщине враг утром снова нанёс ракетный удар. 2 ракеты «Оникс», выпущенные из берегового ракетного комплекса с территории временно оккупированного Крыма, были уничтожены над морем подразделением противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.

Эту информацию подтвердил и спикер Одесской облвоенадминистрации Сергей Братчук, который на своём Telegram-канале написал: «Ракетный удар по Одесской области. «Минус» две вражеские «крылатые смерти» Спасибо силам ПВО!»

Как сообщала Одесса News, за прошедшие сутки при выполнении огневых задач противнику на юге Украины нанесён ущерб в количестве 28 военных, 10 единиц техники, среди которых кроме воздушных «разведчиков», гаубица «Мста-Б», командно- штабная машина, 5 единиц бронированной и другой автомобильной техники.

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