Российские суда больше не смогут заходить в украинские порты

С 1 января 2022 года в Украине вступил в силу запрет на доступ к внутренним водам для государства-агрессора.

Это следует из положений закона «О внутреннем водном транспорте», принятого Верховной Радой Украины в декабре 2020 года.

В территориальные воды запрещено заходить судам под российским флагом, кораблям, принадлежащим российским гражданам или субъектам хозяйствования, зарегистрированным на территории РФ, и кораблям физических и юридических лиц, на которые распространяется действие украинских санкций.

Этим категориям судов запретили регистрироваться в Государственном судовом реестре Украины и ходить под украинским государственным флагом.

В пояснительной записке к закону сказано, что документ одобрен в связи с отсутствием в Украине базового закона, регулирующего вопросы функционирования внутреннего водного транспорта.

Кстати. Инициатором запрета было в 2018 году Министерство инфраструктуры Украины, которое обратилось в Совет национальной безопасности и обороны.

В декабре 2020 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №1182-1-д о внутреннем водном транспорте.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2020 года Министерство инфраструктуры упростило процедуру оформления судозахода в украинские порты.

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