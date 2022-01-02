Олег Скрипка выступит на Рождество в Одессе

Олег Скрипка в сопровождении Национального оркестра народных инструментов (НАОНИ) 8 января приглашает почувствовать истинный дух праздника на своём концерте, громко и весело попеть рождественские песни, в лучших традициях встретить 2022-й год.

Невероятно душевный и яркий праздничный вечер, наполненный светом, радостью и, конечно же, артистизмом, талантом и огромным опытом каждого артиста, ждёт вас. Этот проект называют одним из лучших творческих коллабораций в нашей стране! Зрители приходят на концерт, а попадают в магический, интересный и волшебный мир Рождества! Ибо для Олега Скрипки это особый праздник.

Цена билетов от 250 до 990 грн. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 08 января, суббота, 19:00.

Место проведения: Музкомедия

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