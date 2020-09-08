Феликс Шиндер гарантирует 11 сентября в Одессе «самый кошерный цимес»

Единственные молодые исполнители в стиле Odessa Gangsta Folk. Настоящая банда из Одессы, исполняющая смесь клезмерской музыки с хулиганским фольклором Молдаванки. На концертах всегда «живая рыба». На каждом выступлении группы настоящее представление, в котором может принять участие каждый, и, конечно, особый одесский юмор.

«Самый кошерный цимес с Малой Арнаутской — Шиндер гарантирует. Держи карман — у нас есть, что туда положить!»

Фронтмен Феликс Шиндер — финалист ТВ-шоу «Голос країни-2015» именован публикой «королём одесского фольклора».

Группа активно участвует в крупных международных проектах, масштабных ивентах городов и фестивалях, сольных концертах как в Одессе, так и столице, в благотворительных и экологических акциях. Участники Odessa Jazz Fest, Koktebel Jazz Festival, Одесского международного кинофестиваля, Woodstock Ukraine, Таки-Да Фест, Kyiv Music Market, Odessa Sea Fest, Цимес Маркет, Фестиваля фестивалей «Хочу в Одессу».

Состав: Феликс Шиндер — вокал, губная гармоника; Инженер Кучурка — гитара; Доктор Трюкаченко — барабан;

Олег Васянович — аккордеон, контрабас; Владимир Гитин — кларнет; Андрей Охрамович — труба; Ярослав Беш — тромбон.

Дата и время начала: 11 сентября, пятница, 20:00.

Место проведения: Летний театр Горсада.

Цена билетов от 550 до 800 гривен. Их таки можно купить здесь.