Подарите себе и близким вечер с GRAND Orchestra

25 декабря GRAND orchestra готовит специальную праздничную программу «Кинолегенды. Merry Christmas!»

В новом грандиозном симфоническом шоу для всех ценителей международного уровня исполнительского искусства на сцене Одесского театра оперы и балета прозвучит легендарная музыка, которая стала частью одних из лучших фильмов за всю историю кино.

«Титаник», «Звёздные войны», «Назад в будущее», «Призрак оперы», «Мстители», «Пираты Карибского моря», «Джеймс Бонд», «Берегись автомобиля»… Все эти фильмы ценители кино узнают с первых нот.

Ну, а волшебную рождественскую атмосферу в этот день, конечно же, создадут знаменитые саундтреки из фильма «Один дома» и других кинолент. Вы услышите и новую обработку всемирно известного «Щедрика» в исполнении оркестра и детского хора школы им.Столярского.

В проекте примут участие ведущие оперные певцы, академический хор, солисты балета. Вновь порадует своим выступлением и специальный гость Армен Костандян — музыкант, необыкновенное звучание дудука в руках которого вы могли слышать в проектах Святослава Вакарчука, Джамалы, ТВ-шоу «Голос країни». Настроение конечно же будут поддерживать видеорежиссура и световое шоу.

Европейские слушатели раньше познакомились с GRAND Оrchestra, оценив исполнение музыкантов полными залами. На счету молодого одесского коллектива уже более 200 гастрольных концертов. Осенью этого года оркестр вернулся из европейского турне, где дал концерты в 20 городах Европы, каждый из которых проходил с аншлагом.

В Украине GRAND orchestra привлёк к себе внимание после победы на шоу «Битва оркестров». Прошлой зимой одесситы впервые могли услышать оркестр с сольной программой, совершив с ним музыкальное путешествие сквозь три столетия. А уже летом с аншлагом и шквалом эмоций прошла премьера программы «Кинолегенды» в Одессе. И, наконец, в этом году с репертуаром из жемчужин классики GRAND orchestra торжественно открывал празднование Дня Одессы на главной сцене у Потёмкинской лестницы.

Неизменный руководитель оркестра, его вдохновитель, экспериментатор — дирижёр Одесского национального театра оперы и балета Виталий Ковальчук, который работает с известными европейскими оркестрами The Dresdner Philharmonie, The Berliner Symphoniker (Германия), Lucerne Festival Orchestra (Швейцария).

Что может быть лучшим подарком на Рождество или Новый год?

Конечно же, впечатления! Подарите себе и близким этот вечер ярких и красивых эмоций!

Начало в 19 часов.

Билеты можно купить здесь.