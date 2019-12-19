Палата представителей объявила импичмент Трампу, слово — за Сенатом

Палата представителей США провела в среду историческое голосование относительно объявления импичмента главе Белого дома по двум статьям обвинения – в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса в расследовании этого дела.

Таким образом, в третий раз в истории США нижняя палата приняла решенин относительно импичмента президента страны, сообщает Укринформ.

Как и ожидалось, голосование, которое проходило отдельно по каждой из статей, разделилось, в основном, по партийному признаку.

Обвинения президента Трампа в злоупотреблении властью поддержали 230 демократов, против выступили 197 республиканцев. Во время голосования относительно препятствования президентом работе Конгресса «за» высказались 229 демократов, «против» – 198 республиканцев.

Перед голосованием были опасения, что около тридцати демократов, которые выиграли выборы в республиканских округах, могут проголосовать против отставки президента, чтобы сохранить свою поддержку во время следующих выборов. Однако большинство из них выразили солидарность с партийной линией против главы Белого дома.

Дело, которое рассматривали законодатели, касалось попыток Трампа надавить на новое руководство Украины с целью официального объявления Киевом расследования против Джо Байдена. Экс-вице-президент США сейчас является одним из крупнейших политических оппонентов Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года. В связи с этим демократы обвиняют главу Белого дома в попытках втянуть Украину в избирательный процесс в США из-за приостановки военной помощи и затягивания обещанной встречи в Белом доме.



Голосование состоялось после многочасовых дебатов в Палате представителей, во время которых и демократы, и республиканцы получили одинаковое время для выступлений.

Далее процесс рассмотрения импичмента должен перейти к Сенату. Ожидается, что лидер республиканского большинства в верхней палате Митч Макконнелл за несколько дней объявит календарь мероприятий в Сенате. Для того, чтобы импичмент был утверждён официально, необходима поддержка двух третей сенаторов США.