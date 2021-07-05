Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин посетила одесских пограничников

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в Одессе провела ряд встреч в знак широкого партнёрства между США и Украиной, в частности, направленного на поддержку Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщает пограничное ведомство, Кристина Квин посетила головной офис Морской охраны Госпогранслужбы в Одессе

Госпожа Квин встретилась с Председателем Государственной пограничной службы Украины генерал-майором Сергеем Дейнекой, первым заместителем Председателя службы генерал-майором Владимиром Никифоренко, начальником Морской охраны контр-адмиралом Олегом Костуром и начальником Южного регионального управления генерал-майором Сергеем Мулом.

Во время рабочей встречи состоялось обсуждение региональных рисков безопасности и последствий российской агрессии на морских и сухопутных границах Украины, включая Крым, Азовское море и Приднестровье.

Как сообщала Одесса News, г-жа Квин 4 июля приняла участие в Одессе в торжествах, проходивших при участии Президента Украины Владимира Зеленского, посвящённые Дню Военно-Морских Сил Украины, а также посетила катер «Славянск».

В декабре 2020 года представители отдела по правоохранительным вопросам (INL) посольства США во главе с Сарой Лангенкамп совершили двухдневный т.н. рабочий визит на рубежи Украины, защищаемые подразделениями Южного регионального управления.

Фото: Госпогранслужба

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