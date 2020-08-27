Японская теннисистка разгромила одесситку Даяну Ястремскую

25-я ракетка мира, теннисистка из Одессы Даяна Ястремская разгромно проиграла японке Наоми Осаке в матче 1/8 финала турнира Western & Southern Open в Нью-Йорке.

Как сообщает XSPORT, матч завершился со счётом 3:6, 1:6.

Теннисистки провели на корте всего 1 час и 11 минут. За это время Осака 8 раз подала навылет, реализовала 4 брейкпоинта из 8 и допустила всего 4 двойные ошибки.

Ястремская сумела сделать всего 1 эйс, выиграть один гейм на своей подаче, но не смогла реализовать ни одного брейкпоинта, допустив при этом 6 «двойных».

Для теннисисток это был первый очный поединок. Ранее Ястремской удалось добыть две победы над соперницами из топ-10 рейтинга (Кенин №5 – Доха-2020, Плишкова №2 – Ухань-2019).



Тренер Даяны Ястремской Саша Баин поздравил японку с проходом в следующую стадию турнира.

«Поздравляю Наоми и её команду. Сегодня на корте она была лучшим игроком. Удачи до конца турнира».

Как сообщала Одесса News, Саша Баин весьма скептично оценивал перспективы Ястремской в матче с японкой, учитывая состояние здоровья одесситки.