Карантин продлили в Украине до 1 ноября, запретили въезд иностранцам

Адаптивный карантин в Украине продлён до 31 октября.

Как сообщает Правительственный портал, такое решение Кабинет Министров принял в среду, 26 августа.

«Карантин в Украине продолжается до 31 октября 2020 года. Также усиливаются ограничительные меры на территории регионов. Это связано с резким ростом числа случаев коронавирусной болезни. Нам необходимо понять, что все мы оказались в новой реальности и она диктует новые правила и необходимость строго соблюдать меры безопасности», — заявил на заседании правительства министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, по словам министра, в регионах с «зелёным» уровнем эпидемической опасности будет запрещено проведение дискотек, работа ночных клубов, деятельность предприятий общественного питания по организации досуга, а также проведение концертов (кроме тех, которые проводятся учреждениями культуры, для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности).

Степанов также отметил, что документ даёт органам местного самоуправления право на доступ к данным электронного сервиса «Дій вдома» — для текущего контроля лиц, подлежащих самоизоляции или обсервации, и лиц, нарушивших правила карантина.

Также Кабинет Министров принял решение о закрытии Украиной до конца сентября границ для иностранцев.

«С целью недопущения на территорию Украины второй волны COVID-19 МВД предлагает внести изменения в постановление Кабмина от 22 июля № 641. Проектом предполагается временно запретить въезд на территорию страны иностранцев и лиц без гражданства, кроме определённых категорий лиц, откорректировать порядок пересечения КПВВ лицами на линии разграничения и админграницах с АРК, уточнить категорию лиц, подлежащих самоизоляции», — отметил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, предлагается запретить въезд на территорию страны иностранцам, кроме лиц, следующих на территорию Украины транзитом и имеющих документы, подтверждающие их выезд в течение 2 суток; учащихся в учебных заведениях нашей страны; проходящих военную службу в ВСУ; постоянно проживающих на территории Украины и имеющих соответствующий вид; признанных беженцами, или лицами, которые нуждаются в дополнительной защите; являющихся работниками диппредставительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине и членов их семей, или прибывающих по приглашению МИД Украины.

Также, по словам Авакова, планируется, что въезд на территорию страны будет запрещён иностранцам, кроме лиц, являющихся инструкторами вооружённых сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО «Партнёрство ради мира», лиц, принимающих участие в мероприятиях по подготовке ВСУ или прибывающих по приглашению Минобороны Украины; являющихся деятелями культуры, которые прибывают по приглашению учреждений культуры вместе с сопровождающим лицом, прибывающих для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающих их лиц; являющихся лицами, осуществляющими перевозки стволовых клеток для трансплантации, прибывающих на лечение в учреждения здравоохранения Украины.

Одесский нардеп из «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в своём Telegram написал: «Запрет не коснётся тех, кто имеет документы на проживание здесь. Также исключение сделали для граждан Беларуси, которые из-за протестов в стране и действий режима диктатора Лукашенко захотят приехать в Украину».

Как сообщала Одесса News, с 24 августа в «красной» карантинной зоне находится город Беляевка Одесской области, в «оранжевой» — город Измаил, Болградский, Николаевский, Овидиопольский и Саратский районы, «жёлтой» зоне — города Одесса, Белгород-Днестровский, Черноморск, Подольск, Теплодар и Южный, Ананьевский, Арцизский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Лиманский, Подольский и Савранский районы Одесской области.