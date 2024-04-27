Правительство продлило действующий тариф на электроэнергию для населения до июня

Кабинет Министров продлил действие тарифа на электроэнергию для населения до 31 мая.

Об этом в Теlegram сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Пролонгировано, с целью социальной защиты населения от повышения цен (тарифов) на электрическую энергию для бытовых потребителей в условиях военного положения в Украине, действующую фиксированную цену на электрическую энергию для бытовых потребителей, установленную на уровне 2.64 грн/кВт час с НДС, до 31 мая 2024 года», – написал депутат.

Одесса News информировала, что «Нафтогаз» продлил фиксированный тариф до 30 апреля 2025 года для бытовы потребителе газа, являющихся клиентами ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины», — 7,96 грн за кубометр.

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