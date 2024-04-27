Дроны СБУ атаковали российские НПЗ и аэродром в Краснодарском крае

Российские нефтеперерабатывающие заводы и аэродром в Краснодарском крае (РФ) ночью 27 апреля атаковали дроны Службы безопасности Украины.

Об этом изданию NV сообщили источники в СБУ.

Собеседник издания подтвердил, что дроны СБУ нанесли удары по военному аэродрому Кущёвск, а также по Ильскому и Славянскому НПЗ.

Сообщается, что атака на военный аэродром была совместной операцией СБУ и Сил обороны Украины. Источник NV уточнил, что на авиабазе размещались десятки военных самолётов РФ, радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы.

Он не уточнил, какие потери понесла страна-агрессор в результате удара (ранее росСМИ писали, что там могли быть повреждены самолёты).

Также дроны СБУ нанесли удары по ректификационным и атмосферным колоннам Ильского и Славянского НПЗ, которые являются ключевыми технологическими объектами заводов. После попадания на аэродроме и НПЗ начались пожары и эвакуация персонала, заявил собеседник NV.

«У страны-террориста хлопок пылает и будет пылать», – заключил источник издания в СБУ.

Советник мэра временно оккупированного Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко в Telegram заявил, что в подготовке атаки на Славянский НПЗ активно участвовала группа мариупольского Сопротивления.

В середине марта агенты сопротивления сообщили, что на Славянском НПЗ начали устанавливать защитные сетки. Фото и описание конструкции сеток с места позволило сделать так, чтобы для наших дронов оно было, как «до ж… дверцы», – пояснил он.

Кроме того, партизаны выяснили, что в апреле рядом с резервуарами россияне установили мобильные РЭБ типа «Гроза-С». Об их наличии и местоположении СБУ и силы обороны Украины при подготовке атаки знали.

Одесса News информировала, что Украина атакует объекты на территории страны-агрессора России (в частности, НПЗ) с использованием отечественных беспилотных систем. С начала года Украина усилила атаки на нефтегазовые объекты на территории России – НПЗ, нефтебазы и газовые терминалы. Атаки зафиксировали во многих регионах. Ответственность за часть инцидентов неофициально взяли СБУ и военная разведка Украины.

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