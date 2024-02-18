В бою за Украину погиб одессит Виталий Нестеренко, светлая ему память

Защищая Украину от оккупантов, погиб старший лейтенант 126-й отдельной бригады территориальной обороны города Одесса Виталий Нестеренко.

Об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе бригады.

В региональном управлении Сил территориальной обороны «Юг» ВС Украины уточнили, что 40-летний Виталий Нестеренко с позывным «Вито» получил несовместимые с жизнью пулевые ранения 4 октября 2023 года во время столкновения с диверсионной группой россиян вблизи населённого пункта Казачьи Лагери Херсонской области.

«Вито» добровольно вступил в ряды территориальной обороны в марте 2022 года. В июле 2023 года он возглавлял разведывательную группу из двенадцати военнослужащих, которой удалось выдвинуться на левый берег Днепра и нанести врагу существенные потери в живой силе и технике.

Виталий родился и жил в Одессе. Окончил Национальный университет «Одесская морская академия». Работал в компаниях, выполняющих международные морские грузовые перевозки. Свободное время уделял спорту. В частности, занимался боксом, был кандидатом в мастера спорта.

Бойца похоронили в Крыжановке.

У павшего воина остались мать, старший брат, родные и друзья.

Одесса News информировала о гибели на фронте в ноябре 2023 года жителя села Александровка Одесской области Александра Бережка.

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Фото: 126-я отдельная бригада теробороны города Одесса

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