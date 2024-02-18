«Тузлівські лимани: війна та мир» (випуск 71) — в бригаді вбивць тварин екс-голова ООДА

Поки на фронті йдуть пекельні бої з окупантами, у заповідних місцях мирної Одещини лунають постріли з іншою метою, по іншим цілям. Під маркою відстрілу хижих тварин, нібито хворих на сказ, фактично відкрито сезон полювання.

В минулому випуску «Тузлівські лимани-2024: війна та мир» йшлося про формування спеціально визначених облдержадміністрацією бригад з «відстрілу хижих тварин», а Головне управління Нацполіціїї в Одеській області навіть провело спеціальний інструктаж членів цих бригад, опублікувавши фото з замальованими обличчями цих «полювальників».

Наш читач просив показати їхні обличчя, назвати прізвища.

Серед тих, хто увійшов до складу бригади по відстрілу хижих тварин на мисливських угіддях товариства з обмеженою відповідальністю «Мисливець та рибалка XXI століття», — знайомі обличчя — екс-голова Одеської облдержадміністрації, колишній народний депутат України Сергій Гриневецький, його брат Валерій Гриневецький, зять Григорій Мельниченко і батько останнього Віктор Мельниченко.

Компанія «Мисливець та рибалка XXI століття» належить Віктору Мельниченку і підприємцеві Сергію Демидову. Син Віктора Мельниченка — Григорій, він ж і зять Гриневецького, неодноразово був «героєм» публікацій Одесса News. Він до серпня 2023 року обіймав посаду голови Білгород-Дністровської райради, але був відправлений у відставку у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності за крадіжку катера. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в 5 млн грн. Заплативши гроші, вийшов на свободу.

Всі ці прізвища неодноразово згадувались у контексті ворожого ставлення до природоохоронних справ керівництва Національного природного парку «Тузлівські лимани», потуранню браконьєрству, інших неблаговидних вчинків із знищення дикої природи регіону.

Документ, підтверджуючий участь всіх цих осіб в бригадах із знищення тварин, опублікувала голова благодійного фонду «Країна 4.5.0.» Вікторія Кротова.

У цьому списку 30 прізвищ, в основному, підприємців, але є й представники влади: депутат обласної ради Сергій Біб, прокурор Олексій Уманець, суддя окружного адмінсуду Петро Марін.

Ставши «відстрільниками», ці люди, завзяті мисливці, отримають легальну можливість під виглядом боротьби з хворими на сказ тваринами вдаватися до улюбленого хоббі.

Виконуюча обов’язки директора НПП «Тузлівські лимани» Ірина Вихристюк стверджує, що має чимало прикладів не просто маніпуляцій фактами про сказ тварин, а зумисних дій для поширення недостовірної, агресивної інформації з метою отримання дозволу на відстріл.

Так і з’явився у січні 2024 року наказ Одеської облдержадміністрації та оперативного угруповання військ «Дунай» «про регулювання чисельності хижих та інших м’ясоїдних тварин», котрий нібито мав запобігти поширенню сказу та африканської чуми свиней.

Провідні екологи Одещини, зокрема, доктор біологічних наук Іван Русєв, відреагували на це рішення вкрай негативно, назвавши його абсурдним і ухваленим в інтересах мисливців, а не природного середовища.

Але попри всі критичні висловлювання на адресу авторів злочинного проти природи наказу, 17 лютого заговорили рушниці на території Ренійської громади Ізмаїльського району…

Публікацію підготував Микола Ніжегородов.

Більше новин на нашому Telegram-каналі: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy