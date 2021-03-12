В Нижнеднестровский природный парк прилетели пеликаны

В Нижнеднестровский национальный природный парк прилетели пеликаны.

Об этом сообщает одесский эколог, доктор биологических наук Иван Русев на своей странице в Facebook.

«Проезжая через Нижнеднестровский национальный природный парк, я увидел 120 розовых пеликанов. Они парили над заповедной зоной нацпарка и вели осмотр территории. Сейчас, по прилёту в дельту Днестра, им надо сориентироваться, где есть достаточно рыбы для них и где им будет безопасно жить в достаточно антропогенно нагруженной территории и где немало их недругов — браконьеров», — пишет эколог.

Как сообщала Одесса News, в марте в Одесском Национальном природном парке «Тузловские Лиманы» расцвёл шафран сетчатый — растение, занесенное в Красную книгу.

Фото: Facebook

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