В «Тузловских лиманах» расцвело неоцененное растение — шафран сетчатый

В Одесском Национальном природном парке «Тузловские Лиманы» расцвёл шафран сетчатый — растение, занесенное в Красную книгу, в раздел «Неоцененные».

Об этом пишет на своей странице в Facebook известный одесский эколог, доктор биологических наук Иван Русев.

«Неоцененные» — это виды, о которых известно, что они могут относиться к категории исчезающих, уязвимых или редких, но ещё не отнесены к ней. Среди причин исчезновения эколог называет распашку земель, чрезмерный выпас, рекреационную нагрузку, срывание на букеты, весеннее выжигание степей, вырубку лесов.

«Уже почти более недели в НПП «Тузловские лиманы» цветёт это чудо природы, возвещая весну. Характерный признак этого вида: хорошо заметная сеточка волокон, покрывающая нижнюю часть клубнелуковицы», — пишет Иван Русев.

Учёный отмечает, что шафран сетчатый — растение светолюбивое, морозостойкое, умеренно влаголюбивое, но растёт в засушливых местностях.

«Такое приспособление возможно только благодаря сокращённому периоду вегетации, во время которого шафраны сетчатые успевают использовать весенние запасы влаги в почве. Типичными экотопами этого вида являются склоны степных балок и берега лиманов, заросли кустарников», — замечает эколог.

Шафран размножается также и семенами. Цветёт в марте-мае, в тёплые годы на юге ареала цветение может начаться в конце января-феврале. Опыляется перепончатокрылыми насекомыми. Плодоносит в мае-июне. Семена распространяется муравьями. Его прорастания обычно происходит осенью того же года, когда оно дозрело, реже — через год.

Как сообщала Одесса News, конец февраля — март в Одесском Национальном природном парке «Тузловские лиманы» — время пик для мигрирующих птиц.

Фото: Facebook

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