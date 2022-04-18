Одесские курганчиковые мыши готовы сражаться с врагом

Жители степной части Одесской области — курганчиковые мыши — весной добровольно покинули свои дома и перешли на весенне-летний образ жизни.

По наблюдениям одесского эколога Ивана Русева, несмотря на то, что прошедшая зима была не очень суровой, уникальная зверушка заблаговременно, ещё с сентября начала строить свои зимние приюты, очень похожие по форме на степные пирамиды-курганы.

Там, в курганах, имея запасы корма, они живут всю зиму большой семьёй, иногда впуская туда и других зверей, таких как полёвки, землеройки и мыши других видов.

Осенне-зимние «дома» курганчиковой мыши впервые были описаны Нордманом в 1840 году по образцам, выловленным в окрестностях г.Одессы. Позже, в 1899 году, известный зоолог Браунер описал их внешний вид – похожих на домашних мышей, а также обратил внимание на способность этих зверей сооружать из земли специальные зимние приюты – курганчики, в которых они запасают корм, иногда до 20 кг.

Эта уникальная экологическая особенность мышей была невероятным спасением для многих жителей Украинской Бессарабии в послевоенные голодные годы ХХ века – люди собирали запасённый мышами корм и таким образом спасались от голода.

Такая экологическая черта курганчиковой мыши является единственным примером всех видов грызунов.

Сейчас весной мыши покидают свои курганы и расселяются по территории Национального природного парка «Тузловские лиманы».

Они очень голодны и, как пишет Русев, «готовы уничтожать орков повсюду, где они предположительно появятся, чтобы инфицировать их и тотально уничтожать их пищу».

Как сообщала Одесса News, в марте в Национальный природный парк «Тузловские лиманы» в Одесской области прилетели удоды, пугающие захватчиков.

Фото: Facebook/Иван Русев

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