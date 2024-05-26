«Тузлівські лимани: війна та мир» (випуск 85-й) — життя триває

24 травня – Європейський День парків. Ця дата була вибрана не випадково – саме 24 травня 1909 року в Швеції був створений перший Європейський національний парк. Сьогодні Європейський день парків символізує міжнародну солідарність територій, що охороняються. Відзначили цей день і в Національному природному парку Тузлівські лимани», що в Одеській області.

Але відзначення це було не святкове — в ці травневі дні працівники служби держохорони НПП «Тузлівські лимани» спільно з представниками водної поліції Білгород-Дністровського райвідділу проводили спільні рейди з метою попередження та виявлення правопорушень на території нацпарку, а саме акваторії лиманів.

Човном учасники рейду пропливли прибережною зоною, адже правопорушники намагаються встановити знаряддя лову подалі в акваторії лиману, щоб приховати їх.

«Браконьєри промишляють, зазвичай, в темну пору доби, незважаючи на комендантську годину та застосовують плавзасоби, що заборонено під час дії режиму воєнного стану», — розповідає на своїй сторінці у Facebook доктор біологічних нвук, одеський еколог Іван Русєв.

«Війна вносить суттєві корективи і в нашу роботу, першочергово через брак найцінніших ресурсів: інспекторський склад вимушено скоротився (декілька представників служби держохорони нацпарку боронять країну на фронті). Але кожен має працювати і виконувати свої обов’язки, незважаючи на складнощі, тому ми об’єднуємо наші зусилля і ресурси для виконання завдань по захисту та збереженню екосистем та видів. Так, після проведення спільного з водною поліцією рейду, було виявлено понад 10 одиниць сіток та ятерів, в яких було більше 100 кг риби, переважно ікряна атерина та дрібна кефаль-сінгиль, яка була випущена у водойму», — пише еколог.

Іван Русєі відзначає, що всі знайдені під час рейду незаконні знаряддя лову обліковані, складено акти безгоспу. І такі водні рейди у прибережній акваторії будуть систематичними, а затримані порушники будуть притягнуті до адміністративної та кримінальної відповідальності.

Цього року, за свідченням дирекції Нацпарку, Одеська обласна дежадміністрація не надавала жодному суб’єкту господарювання, тому всі встановлені промислові знаряддя лову в акваторії лиманів є незаконними, а вилов є браконьєрським,

Між тим, незважаючи на потужні шуми війни і вплив цього жаху на поведінку і успішність виживання тварин, життя у природі продовжується і триває за своїми законами:

на полювання виходять борсуки та лисиці,

все живе в НПП «Тузлівські лимани» — в очікуванні літа.

У попередньому екологічному випуску новин з життя Національного природного парку «Тузлівські лимани» йшлося про інспектора цього НПП Івана Плачкова, який пішов на фронт і пропав без вісті під Бахмутом у травні 2023 року.

Фото: Олена Старовєрова, Іван Русєв/Facebook

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