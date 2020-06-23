Море возле Delfi стало грязнее в 16 раз, Куцый обращается за помощью к Криклию

Госэкоинспекция установила, что в результате утечки 21 июня нефтепродуктов с затонувшего танкера Delfi превышены нормативы предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в морской воде возле одесского пляжа «Дельфин» в более 16 раз.

Об этом председатель Госэкоинспекции Андрей Малёванный сообщил в Facebook.

«С танкера «Делфи», затонувшего возле Одессы в районе пляжа «Дельфин» ещё 22 ноября 2019 года, разлилось топливо. Государственные инспекторы совместно с представителями Одесского филиала ГП «АМПУ» отобрали пробы морской воды. Установлено превышение нормативов предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в 16,4 раза. Разлив оперативно локализовали с помощью сорбента. Купаться в море запрещено», — отметил Малёванный.

Он напомнил, что танкер «обещали убрать до начала курортного сезона, но так этого и не сделали. Вероятно, что судно пролежит на пляже до осени. Инспекторы будут вести мониторинг воды в течение этого периода».

Одесская облпрокуратура, как сообщает её пресс-служба, открыла производство по факту загрязнения морской воды, поскольку судовладелец не принял меры по ликвидации последствий аварии.

«Прокуратурой Одесской области начато уголовное производство по факту непринятия мер по ликвидации последствий экологического загрязнения морской воды нефтепродуктами в месте аварийного судна Delfi (ч.1 ст.237 Уголовного кодекса Украины)», — говорится в сообщении.

Это уже второе уголовное производство, начатое облпрокуратурой по Delfi. Первое было начато сразу же после аварии танкера в ноябре 2019 года, когда было «сообщено о подозрении капитану судна Delfi в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, что создало опасность для жизни людей (ч.1 ст.276 УК). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде личного обязательства».

Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый проинформировал министра инфраструктуры Владислава Криклия, что владелец танкера Delfi не способен поднять судно и убрать его из акватории порта.

Об этом Куцый заявил на брифинге 22 июня.

«Сегодня утром я общался с министром Владиславом Криклием о ситуации с подъеёом танкера с мели. В том числе проинформировал его, что судовладелец, по моему мнению, не способен в срок до 25 июня убрать танкер с городского пляжа. Поэтому Администрации морских портов Украины необходимо определиться: или будет продлён срок судовладельцу для выполнения этих работ, или АМПУ возьмётся, наконец, своими силами поднять танкер с мели. Я считаю, что АМПУ имеет необходимые полномочия для этого и должна взять на себя ответственность за подъём судна, причём решить этот вопрос в кратчайшие срок», — подчеркнул председатель ОГА.

По словам Куцого, судовладелец до сих пор уверяет, что выполнит свои обязательства. Для этого он должен завести воздушные баллоны в пустоты танкера, чтобы обеспечить плавучесть Delfi. Но времени для выполнения полного объёма работ, в соответствии с согласованным планом, осталось мало — всего три дня.

Председатель ОГА напомнил, что накануне специалисты АМПУ и Госэкоинспекции зафиксировали утечку нефтепродуктов в море из танкера и восстановили целостность плавучих боновых заграждений вокруг судна, в результате повреждения которых была загрязнена акватория порта. Сейчас инспекторы Госэкоинспекции определяют размер ущерба, нанесенного окружающей среде по вине владельца танкера, чтобы получить возмещение через суд.

Как сообщала Одесса News, в ночь на 22 ноября 2019 года штормовые волны сорвали с якоря танкер Delfi, который находился в акватории порта Южный. Рядом с побережьем Одессы танкер сел на мель. 22 ноября членов экипажа эвакуировали и госпитализировали. Из разрушенного при столкновении с волноломом корпуса танкера стали вытекать нефтепродукты.

Фото: Одесса News, пресс-служба Одесской облпрокуратуры, Facebook