В Национальном парке «Тузловские лиманы» от града погибли сотни птиц

В Национальном природном парке «Тузловские лиманы» на территории Одесской области от града погибли сотни птиц, в том числе, редких.

Об этом в Facebook сообщил доктор биологических наук, эколог Иван Русев.

«В Татарбунарском районе Одесской области, в зоне сёл Дивизия и Вишнёвое, прошёл мощный ливень и выпал обильный град. В ходе стихии были повреждены не только сельхозкультуры, погибло несколько овец, коз, одна корова, но и представители дикой фауны. Обследование сотрудниками НПП «Тузловские лиманы» территории поймы реки Хаджидер показало: погибло 11 аистов, 32 кулика чибиса, 10 куликов фифи, три сизоворонки, сотни скворцов, более 50 мелких воробьиных птиц, из которых жёлтые и белые трясогузки, камышовые овсянки, усатые синицы. С учётом того факта, что в первые несколько дней погибших и раненых птиц ловили и съедали пернатые и наземные хищники, можно предположить, что число погибших птиц только на маленьком участке поймы речки Хаджидер погибло не менее 300», — сообщает Иван Русев.

О том, что на территории НПП «Тузловские лиманы» погибли десять аистов под сильнейшим градом, сотрудникам заповедника сообщила жительница села Дивизия Елена Староверова. Двоих раненых градом аистов она забрала к себе домой. Выжил из них один, однако, он ослеп от ударов градин и у него немного нарушена координация.

«Птица очень доверчива и даже не пытается летать. Ест с трудом. Мы назвали его Робинзоном и забрали с собой. Сейчас Робинзон на реабилитации», — уточнил Русев.

По его словам, во время подсчета погибших пернатых, на мелководьях было очень много разных видов птиц, в том числе и редчайшие блестящие ибисы, ходулочники, шилоклювки и др. Есть утки с молодым выводком.

«Однако, не успел пройти град, побивший сотни птиц, а кто-то из охотников-браконьеров села Дивизия уже слепил себе скрадок для браконьерства, что недопустимо в объектах ПЗФ и аморально. Скрадок был немедленно уничтожен. И в очередной раз предупреждаю, что охота на территории НПП «Тузловские лиманы» категорически запрещена. К нарушителям будут приниматься самые жёсткие меры», — уточнил эколог.

Как сообщала Одесса News, эколог Иван Русев, на которого в июне было совершено нападение во время проведения плановых работ в Национальном парке «Тузловские лиманы», считает, что одесская власть крышует браконьеров, орудующих в Национальном природном заповеднике.

Фото: Facebook