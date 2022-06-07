Два рыбака из Одесской области словили рыбки на 630 тысяч гривен

Прокуроры Подольской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении двух жителей Одесской области по факту незаконного занятия рыбным промыслом, что причинило существенный ущерб.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что в апреле этого года мужчины занимались незаконным выловом рыбы на реке Савранка, не имея разрешительных документов на промысел, используя рыболовное судно и запрещённые для рыбаков-любителей орудия ловли – сети.

Так, браконьеры выловили 400 единиц рыбы, чем причинили ущерб рыбным запасам Украины на сумму 630 тыс гривен.

Также прокуроры обратились в суд с иском о возмещении ущерба, причинённого нарушением законодательства об охране окружающей природной среды в результате незаконного отлова водных биоресурсов.

Как сообщала Одесса News, полицейские Одессской области проводят усиленное патрулирование водных объектов региона и мест торговли биоресурсами.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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