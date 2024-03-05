За систематические поборы с перевозчиков зерновых в Одессе будут судить чиновника

За систематические поборы с перевозчиков зерновых в Одессе за коррупцию будут судить уже бывшего старшего государственного инспектора Управления Укртрансбезопасности в Одесской области.

Об этом сообщила Одесская облпрокуратура, которая направила в суд обвинительный акт по факту получения чиновником неправомерной выгоды.

Следствием установлено, что госинспектор наладил коррупционную схему по получению взяток за беспрепятственный пропуск перегруженных транспортных средств, избегание мобильных постов органов контроля и непривлечение к административной ответственности.

«Тариф» составлял 1000 грн с одного якобы перегруженного автомобиля. По такой схеме чиновник пропустил 22 грузовика с зерном, обходя габаритно-весовые комплексы «Укртрансбезопасности».

Госинспектора задержали в январе 2024 года при получении очередной взятки в сумме 7 тыс грн, ещё 15 тыс грн он получил ранее, в конце декабря прошлого года.

В настоящее время обвиняемый уволен с должности.

Одесса News информировала, что в феврале 2024 года правоохранителями разоблачён полицейский роты по обслуживанию г. Измаил Управления патрульной полиции в Одесской области ГЧП НПУ в вымогательстве и получении неправомерной выгоды от предпринимателей за не препятствование их законной деятельности по перевозке сельхозпродукции.

Фото: Одесская облпрокуратура

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