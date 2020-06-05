Одесские судьи не хотят браться за апелляцию по делу о пожаре в отеле «Токио Стар»

Верховный суд постановил перенести рассмотрение апелляции на определение об аресте здания гостиниц «Токио Стар» и «Паровоз», сгоревших 17 августа 2019 года, из Одессы в Николаев, поскольку никто из одесских судей не хочет браться за это дело.

Как сообщается в определении Первой судебной палаты Кассационного криминального суда в составе ВС, все десятеро судей уголовной палаты Одесского апелляционного суда заявили самоотвод.

Отмечается, что дело передали в Николаевский апелляционный суд.

Апелляционную жалобу на определение суда об аресте подал Сергей Дурач — и.о. директора гостиницы «Паровоз», которая находилась на втором этаже сгоревшего здания бывшего трамвайного депо.

Как сообщала Одесса News, в пожаре погибли девять постояльцев гостиницы, еще десять человек были госпитализированы с травмами. Сразу после пожара президент Владимир Зеленский назвал виновником трагедии владельца «Токио Стар» и «Паровоза» Вадима Чёрного. Он был заключен в СИЗО, где провёл три месяца в ноябре 2019 года отпущен под круглосуточный домашний арест.