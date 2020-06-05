Куда пойти в Одессе на первых летних выходных 6-7 июня

Вот и лето пришло…

В выходные дни 6-7 июня можно уже гулять в парках, ходить в рестораны, на море, а можно заглянуть в музей, на выставку, не забывая, конечно, о защитной маске. А можно, как и в предыдущие 90 дней, лежать на диване с дистанционным пультом.

Как всегда, выбор за Вами!

6 июня в Одессе стартует 5-й сезон Зелёного театра. Если вы хотите сделать подарок ко дню рождения Зелёного театра, прямо на открытии можете приобрести театральный абонемент — Карту друга Зелёного театра от «Банк Восток», средства от продажи которой пойдут на озеленение и развитие инфраструктуры театра. Абонемент даёт право на бесплатное посещение мероприятий в новом сезоне.

6 июня состоится онлайн-концерт «Играем в КЛАССики: джаз, мюзиклы и Битлз» в рамках Проекта MUZоляция-оnline. Концерт создан в лучших традициях мировой классики, мюзиклов, битломании и джазовых композиций. Как можно сочетать различные культурные традиции, стили и жанры покажет мультикультурный струнный квартет «Гармонии Мира». Начало в 19:00.

6 июня Одесский музей западного и восточного искусства приглашает на выставку персональную выставку чёрно-белой фотографии Александра Якимчука. Экспозицию выставки составят работы за последние десять лет, напечатанные на желатиносеребряной фотобумаге.

6 июня Одесский оперный театр покажет запись концертного исполнения оперы «Евгений Онегин» Петра Чайковского. Онлайн-трансляция видеозаписи состоится в 19:00.

6 июня посетите первую на территории области улиточную ферму. Участники экскурсии побывают в помещении для размножения и откладывания икры, открытых вольерах для улиток, увидят холодильное помещение, где улитки могут находится в анабиозе до восьми месяцев. Также гости станут свидетелями того, как овцы помогают улиточной ферме, узнают, что едят улитки и многое другое. Финальным аккордом станет дегустация улиток в фирменных соусах с бокалом белого вина. Выезд в 10.00 от ж/д вокзала на микроавтобусе, возвращение в 15.00. Стоимость билетов – 450-490 грн. Запись по телефону: 0674836334.

6-7 июня Одесский зоопарк открыт для посещений. Начало работы – с 9:00.

До 7 июня VII ЧИЛДРЕН КИНОФЕСТ для детей и подростков пройдёт в режиме онлайн. В конкурсную программу вошли фильмы для аудитории в возрасте от четырёх лет. Внеконкурсная программа фестиваля продолжит знакомить юных зрителей с историей кинематографа. Также в рамках фестиваля, уже в четвертый раз, состоится конкурс детских фильмов, победитель которого получит приз 10 тысяч гривен. Все показы – бесплатные, по предварительной регистрации на сайте. Следить за мероприятиями в рамках кинофеста можно будет на его официальном сайте.

До 7 июня в галерее ArtOdessa выставка «Искусство в кофейных тонах». Все экспонаты выставки так или иначе связаны с темой кофе – это изображение кофейных чашек, кофеварок, кофейников, аксессуаров, дополняющих этот ритуал и самих кофеманов, потягивающих ароматный напиток.

До 12 июня Музей Паустовского покажет своим посетителям «Сокровища» с чердака». Здесь представлены предметы быта одесситов из коллекции Александра Фридмана и музейного собрания. Экспонаты относятся к разным периодам жизни города. Выставка открыта с 10:00 до 17:00.

До 19 июня для тех, кто за период карантина истосковался по красоте, ждут в галерее «Сады Победы». Здесь открылась выставка «Flora», на которой представлены работы Елены и Владимира Ильичёвых. Все работы созданы в авторской технике «Blade&Socks», (с помощью носков).

До 30 июня в Музее западного и восточного искусства откроется первый посткарантинный проект. Это персональная экспозиция одесской художницы, автора джазового мурала возле Пересыпского моста Леси Вербы. Проект посвящён легендарным эмигрантам, которые создавали будущее и продвигали глобальные идеи в других странах. Выставку можно посещать небольшими группами, соблюдая условия карантина.

До 5 июля в Музее современного искусства откроется второй проект одесского художника Димы Эрлиха под названием «Bored & Horny». Проект представляет собой мозаику из визуальной части, саунд-дизайна и динамичных флористических композиций. Вход — 40 грн.

До 8 июля Одесский художественный музей приглашает на проект-интервенцию «Реактуализация», посвящённый дню рождения одесского скульптора Бориса Эдвардса. Открытие — 7 июня. Будут представлены работы скульптора Полины Вербицкой, которые по смыслу и образам перекликаются со скульптурами Бориса Эдвардса из экспозиции музея. Стоимость билетов – 50-100 грн.

До 15 августа Одесский международный кинофестиваль и онлайн-платформа Takflix.com запускают совместный спецпроект OIFF Flashback, в рамках которого интернет-зрители смогут посмотреть фильмы, которые в разное время побеждали и участвовали в международной программе ОМКФ. Киноманов ждут 10 фильмов-победителей и участников международной конкурсной программы Одесского международного кинофестиваля. Все они будут доступны на платформе проекту OIFF Flashback по ссылке http://oiff.takflix.com/. Зрители смогут купить единый абонемент на все ленты проекту OIFF Flashback за 375 грн или же выбрать единичный просмотр выбранного фильма за 60 грн. В программе OIFF Flashback представлены такие фильмы: Хрусталь; А потом мы танцевали; Монос; Здесь был Саша; Человек, который купил Луну; Приют; Потому что мы мужики; Жалость; Лето 1993; Пылает, пылает, пылает.

Уютных выходных!

Фото на обложке: Пушкинская