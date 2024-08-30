Куда пойти в Одессе на выходных 31 августа-1 сентября

31 августа-1 сентября одесские учреждения культуры и искусства, которые имеют укрытия или находящиеся рядом с ними, системы энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

В Одессе официально открыты несколько зон для отдыхающих: пляжи «Итака», «Ибица», «Зебра», «Паблик», «Гранд Петин», инклюзивный пляж (рядом с «Калетоном»), «Калетон», «True Man Sun of a Beach (Аркадия), два пляжа Red Line (Аркадия), «Буфет» на Малом Фонтане, пять пляжных зон на Ланжероне, «Чайка», «Андерхил».

31 августа во Всемирном клубе одесситов состоится открытие персональной выставки члена Национального Союза художников Украины Геннадия Александровича Горбунова «Есть город, который я вижу во сне». Вернисаж приурочен к 80-летию мастера и 65-летию его творческой деятельности. Приходите к 14:00. Благотворительный взнос по желанию от 100 грн. Адрес: ул. Маразлиевская, 7.

31 августа у одесситов и гостей города есть возможность провести последний вечер лета с музыкой Латинской Америки в итальянском дворике Одесского международного культурного центра UNION. Квартет солиста Одесской филармонии, кларнетиста, мультиинструменталиста Михаила Ксиды исполнит для вас горячие ритмы латиноамериканского карнавала. Приходите к 19 часам. Стоимость билетов от 250 гривен. Адрес: ул. Троицкая, 43.

1 сентября концерт «Национальный одесский филармонический оркестр. День города» в Одессе состоится в областной филармонии. Яркое событие, ставшее великолепной традицией. Разнообразная концертная программа в исполнении лучших музыкантов. Прекрасный отдых в атмосфере радости и уюта. Приходите к 18 часам.

31 августа Одесский оперный театр приглашает на вечер романтического, мистического и гениального балета Адольфа Адана “Жизель”. Среди многочисленных историй, рассказанных на языке танца, не было создано ничего более прекрасного и печального, чем эта драма. Балет в 2-х действиях. Приходите к 17 часам. Стоимость билетов от 290 гривен

31 августа-1 сентября в Одесском зоопарке новая экспозиция с самыми маленькими обезьянами в мире — мармозетками. Маня и Болик, так зовут обезьянок, очень любят наблюдать и рассматривать посетителей. Им 3 годика. Экспозиция мармозеток находится напротив вольера слонихи Венди.

До 1 сентября в галерее ArtOdessa в Городском саду будут экспонироваться работы известного мастера живописи Леонида Багрия на выставке под названием «Емшан». Емшан – тюркское название полыни, и хотя изображение на полотнах порой далеко от реальности, дыхание степи в зале ощутимо.

До 1 сентября Одесский археологический музей приглашает на выставку «Змеиный: остров, охраняемый богами». Эта выставка — рассказ о подзабытом героическом прошлом, а также напоминание, что настоящие герои живут среди нас и сейчас. Стоимость билетов 100 гривен полный и 50 гривен для льготных категорий. Адрес: ул. Ланжероновская, 4.

До 22 сентября в Международном культурном центре Union будет работать выставка Исследовательской платформы PinchukArtCentre «Александр Ройтбурд. Теорема власти». Выставка открыты к третьей годовщине со дня смерти художника. В экспозиции размещены работы, документы и артефакты из частных коллекций и собраний семьи художника. Стоимость билетов 200 гривен. Адрес: ул. Троицкая, 43.

До 1 октября в одесском Доме-музее им. А. Блещунова открылась выставка «Судьба, прочерченная ледорубом» в честь 110-летия Александра Блещунова (25.08.1914 – 21.05.1991 гг) – яркой личности, инженера, известного альпиниста. Его имя носят перевал на Восточном Памире и вершина на стыке ледников Гармо и Вавилова. В конце своей жизни он передал коллекцию предметов искусства в дар родному городу. Экспозиция расскажет о жизни и пути Александра Блещунова, об окружении, которое формировало этого человека, и на которое напрямую повлиял он. Музей работает для посетителей в четверг, пятницу, субботу и воскресенье с 11 до 17 часов.

Уютных, мирных выходных!

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