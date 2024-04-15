Талантливый артист Никита Киселёв выступит в Одессе

21 апреля талантливый артист Никита Киселёв, который ведёт активную творческую деятельность всего два года, но успевший стать любимцем большой аудитории, выступит в Международном культурном центре UNION.

Почти все работы певца – безусловные хиты. Среди них – композиция «Романтически» и результат коллаборации со SKYLLER – хит «Лифт».

Безумные рейтинги, лидирующие позиции в топ-чартах музыкальных платформ, а также по количеству просмотров на YouTube и в Tik-Tok – всё это Никита Киселёв. В 2023-м артист выпустил свою украиноязычную версию песни Тины Кароль «Полюсы», которая очаровала многих.

Музыка, чувства и весна. Трудно представить себе ту романтическую атмосферу, которая заполнит зал во время исполнения песен «Два фонаря», «Станция Любовь», «Черные брови», «Сияние», «Квартира 156» и других чувственных композиций в исполнении Никиты.

Приходите вместе с любимыми или друзьями к 19 часам.

Адрес: ул. Троицкая. 43.

Стоимость билетов 400-900 гривен. Их можно купить здесь.

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