В Одессе открылась художественная выставка «Любимый город»

Одесская организация Национального союза художников Украины открыла экспозицию «Любимый город».

В экспозиции представлено 54 произведения 35 авторов.

Так, красивый пейзаж гуашью дал на выставку Владимир Василенко, картину с изображением Одесской оперы в снегу — Олег Дрямин, керамическое море с обрамлением в виде раковин и водорослей создала Наталья Будурацкая.

Также на выставке можно встретить прозрачные акварели Ксении Стеценко, картины маслом Натальи Лозы и Анатолия Горбенко, работы других художников.

Вернисаж проходит в выставочном зале «На Греческой» (Греческая, 20).

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