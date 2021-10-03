В Одессе открылся художественный вернисаж под открытым небом

Два дня подряд в Одессе работает под открытым небом художественная галерея.

Среди выставленных одесскими художниками творческих работ побывал корреспондент Одесса News.

Главное, что кинулось в глаза нашему фотокору — открывшаяся галерея первоначально анонсировалась как самая длинная. Она, по замыслу организаторов, должна была занимать пространство от набережной Малого Фонтана до пляжа «Дельфин».

Однако, галерея ограничилась лишь небольшим участком на набережной Малого Фонтана возле одноимённой точки питания.

Не насчитал наш фотокор и обещанных «более 100 художников». В воскресенье утром их численность не превышала двух десятков.

Но, в принципе, передаёт наш фотокор, выставленные работы были интересны одесситам и гостям города.

Галерея приурочена годовщине со дня рождения основоположника развития поколения талантливых художников Одессы Кирияка Константиновича Костанди, который отмечается 3 октября.

Организованы также мастер-классы, в которых может принять принять участие любой желающий. Так же, как и купить любую картину.

Галерея будет работать сегодня, в воскресенье, до 19:00.

Одесса News рассказала, как провести воскресенье 3 октября в Одессе.

Фото: Александр Александров/ОдессаNews

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