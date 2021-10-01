Куда пойти в Одессе на выходных 2-3 октября

Первые октябрьские выходные дни в Одессе, 2-3 октября, несмотря на пребывание в «жёлтой» карантинной зоне, будут изобиловать красочными культурными ивентами — фестивалями, театральными постановками, экскурсиями, концертами и выставками, спортивными соревнованиями.

Выбор, как всегда, за Вами.

2-3 октября в Одессе, вдоль Трассы здоровья, будет представлена самая длинная галерея под открытым небом. Мероприятие приурочено к годовщине со дня рождения основоположника развития поколения талантливых художников Одессы Кирияка Константиновича Костанди. В выставке планируют принять участие более 100 художников со всей Украины. Также в экспозиции будут представлены работы лучших учеников Одесской художественной школы имени К.Костанди, студентов художественно-графического факультета Южноукраинского национального педагогического университета имени К.Д.Ушинского, художественного факультета Одесской государственной академии строительства и архитектуры, художников Союза маринистов Одессы. Выставка будет располагаться от набережной Малого Фонтана до пляжа «Дельфин». Все работы художников можно будет приобрести. Также посетители выставки смогут принять участие в мастер-классах от художников. Время проведения — с 10:00 до 19:00.

2 октября к 90-летию Одесской филармонии эстрадный концерт — «Autumn melodies at the Philharmonic».

Специальный гость программы — певец и композитор, народный артист Украины Николай Свидюк. Популярные и любимые хиты. Легендарный конферансье — народный артист Украины Михаил Бакальчук порадует вас монологом «У нас своя Одесса» и представит лауреатов международных конкурсов, обладателей роскошных тембров — Нелли Нечаеву Никиту Волоковых, Людмилу Третьяк, Ивана Бащука, Яна Кальчева, а также Ансамбль солистов «Ренессанс» (художественный руководитель Аглая Полихрониди) и харизматичных артистов инструменталистов Ростислава Крячуна (аккордеон), Сергея Ясинского (саксофон), Максима Крисана (скрипка) и ансамбль народных инструментов «Мозаика» (художественный руководитель Олег Васянович). Цена билетов от 100 до 300 грн. Приходите к 19:00.



2 октября на сцене Одесского театра оперы и балета состоится концерт «Когда душа с душой разговаривает». Представление приурочено ко Дню рождения театра. На сцену театра выйдет симфонический оркестр под управлением дирижёра театра Вячеслава Чернухо-Волича и лауреат международных конкурсов Борис Блох. Зрители услышат произведения Моцарта, Шуберта, Шопена и Римского-Корсакова. Приходите к 18:30. Стоимость билетов — 50-460 грн.

2 октября спектакль «Верные жёны» привезут в Одессу киевляне. Сюжет этого детектива по пьесе драматурга Влады Ольховской таков: День рождения Алисы, только что вернувшейся из двухлетнего путешествия, собирает в её квартире старых подруг. Вечеринка кажется предсказуемой, пока среди подарков не обнаруживается окровавленное ожерелье. Попытки понять, кто послал его и кому оно предназначено, показывают, что верные жёны, добропорядочные домохозяйки и тихие хранительницы семьи не так уж безгрешны и жестокое преступление может скрываться в прошлом каждой из них. Цена билетов от 220 до 880 грн. Приходите к 19.00 в театр Музкомедии.

3 октября в Одесском Доме клоунов новая программа Школы Научных Чудес — «Пушка-ракета». Зрителей ожидают: Генераторы Тесла, Научные изобретения, Интерактивное познавательное шоу, Самые яркие опыты и эксперименты, Гигантская ПУШКА и Человек-РАКЕТА. Вам докажут, что наука может быть интересной и занимательной. Цена билетов от 120 до 350 грн. Приходите к 12:00 в Дом клоунов.

3 октября концерт легендарной «Синей птицы» в Одесском театре Музкомедии. «Белый теплоход», «Ты мне не снишься», «Клён», «Мамина пластинка», «Горько», «Слова», «Так вот какая ты», «В море ходят пароходы», «Я иду тебе навстречу», «Восьмое чудо света» — эти и другие всенародно полюбившиеся в 70-х годах песни можно будет вновь услышать. Цена билетов от 150 до 650 грн. Приходите к 19:00.

2-3 октября Одесский дельфинарий «Немо» предлагает новое межгалактическое шоу «Единая планета». Вы испытаете уникальные ощущения и откроете для себя гармоничный мир морских животных — дружелюбных дельфинов и забавных морских котиков. Цена билетов 300 гривен. Дата и время проведения: 2 октября (12.00, 15.00, 18.00), 3 октября (12.00, 15.00, 18.00).

2-3 октября любителей кактусов и суккулентов ждут на выставках в садовых центрах «ВАШ САД». Приходите на Французский бульваре, 85 и в ТЦ «Суворовский» на Новониколаевской дороге, 1. На выставках будут экспонироваться пушистые и цветущие кактусы, живые камни и яркие суккуленты, устрашающие хищные растения и множество других интересных представителей колючего мира. Выставки открыты с 10.00 до 18.00. Вход свободный.

2-3 октября Ботанический сад приглашает на арт-уикенд с художественной выставкой, акцией-пленэром и поэтическими чтениями. Посетители увидят выставку одесской художницы Светланы Михалевич «Когда цветут астры». Кроме того, гости арт-уикенда смогут понаблюдать за тем, как рисуют 25 современных одесских художников в рамках художественного пленэра «Бабочки в саду». Арт-уикенд открыт с 10.00 до 17.00. Вход – по билетам ботанического сада. (30-50 грн).

2-3 октября пройдёт 11-й Всеукраинский фестиваль пива на стадионе «Черноморец» с участием лучших представителей пивной индустрии Украины. Гости смогут попробовать на выбор более 300 сортов пива, а также угоститься уникальными блюдами уличной кухни. По правилам фестиваля алкоголь разливается исключительно в стеклянные бокалы с логотипом фестиваля, которые можно приобрести на мероприятии у организаторов или участников фестиваля. Стоимость бокала — 150 грн. Фестиваль открыт с 17:00 до 22:00. Вход свободный.

3 октября на пляже «Ланжерон» Клуб одесских моржей приглашает всех желающих поучаствовать в создании самой большой скульптуры из песка. Создавать фигуры будут одесские моржи и известный одесский скульптор Ирина Загайчук. Также все желающие смогут укрепить иммунитет путём закаливания. О пользе моржевания организаторы прочитают короткую лекцию. Приходите к 11:00.

3 октября Музей западного и восточного искусства приглашает маленьких одесситов на лекцию-представление о Древней Греции. Гости музея узнают, из каких народов состоит греческая нация, какую одежду и украшения любили греки, что такое Эллада и многое другое. После лекции для посетителей устроят экскурсию по античным залам музея. Приходите к 12:00. Стоимость билетов – 200 грн.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News/Александр Александров, Думская

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod