Куда пойти-податься в Одессе на выходные дни 26-27 сентября

В ближайшие выходные дни — 26 и 27 сентября — в Одессе планируется много интересного. Как их лучше провести, несмотря на карантинные ограничения?

Выбор, как всегда, за Вами.

Одесское киберспортивное сообщество SkiLL_UA запланировало до 17 октября турнир CS:GO School Leaugue 5×5 (с 16 часов) и по 18 октября CS:GO Students Leaugue 5×5 (начало с 18 часов) в режиме онлайн. Участие во всех турнирах и лигах бесплатное. Есть одно ограничение, которое объединяет все эти мероприятия. Участвовать в них смогут только игроки из Одессы и Одесской области. Регистрация на все турниры по ссылке http://updater.com.ua/

26 и 27 сентября в самом Зелёном театре Одессы осенний «Гешефт»: бархатный сезон, любимые дизайнеры, радость встреч, вкусная еда, насыщенная музыкальная программа, которая сохранит воспоминание о тёплых днях, художественные выставки и инсталляции, разнообразные творческие мастерские по апсайклингу, ручной печати на тканях и не только, фотозоны, игры на газонах и богатая культурная жизнь в стиле «сплошные концепты, концерт за концертом». Начало с 11 до 20 часов и в субботу, и в воскресенье. Цена билетов от 100 до 100 грн. Дети до 10 лет в сопровождении взрослых бесплатно. Действует ограничение на количество людей, одновременно находящихся в Зелёном театра в соответствии с требованиями Минздрава. Собаки не допускаются на территорию театра. Фотографировать можно и нужно.

26 сентября в 18:30 в Одесском национальном академическом театре оперы и балета концерт «Балетные дивертисменты». Вы увидите фрагменты из балетов Петра Чайковского «Щелкунчик» и «Спящая красавица» (с одним антрактом). Длительность: 1 ч. 40 мин. Цена билетов от 70 до 330 гривен.

26 сентября в 18:30 в Музыкальной комедии спектакль-комедия в 2 действиях по одноименной пьесе М.Старицкого «За двумя зайцами». Цена билета от 40 до 200 грн.

26 сентября волонтёры «Нового Акрополя» приглашают всех неравнодушных одесситов поучаствовать в экологическом субботнике. Встреча пройдёт в Ботаническом саду ОНУ имени Мечникова. Инициаторы субботника предлагают помочь ботсаду подготовиться к зиме. Для этого необходимо занести тропические растения в оранжерею, провести садовые работы, убрать и просеять удобрения. После завершения субботника участников ждёт чаепитие и небольшая обзорная экскурсия. С собой желательно взять удобную одежду и что-то вкусное для пикника. Все инструменты волонтёрам выдадут на месте. Начало в 14:30. Вход свободный.

26-27 сентября VI Международный литературный фестиваль. Основной локацией станет Дом учёных, но большинство ивентов и встреч пройдет в онлайн-режиме. Участие в литературном форуме принимают лучшие писатели, критики, литературоведы, режиссёры, актеры и музыканты из разных стран. Среди одесских писателей – Тая Найденко, Андрей Хаецкий и Борис Херсонский. Гостей фестиваля ждёт насыщенная программа — встречи, лекции, чтение произведений, концерты и перформансы.

26 и 27 сентября на территории Одесской киностудии 10-й фестиваль «Таки да, вкусно». Праздник вина и еды будет посвящён Всемирному дню туризма. Участники фестивального фуд-корта представят как экзотическое меню, так и блюда традиционной одесской кухни. Пройдут развлекательные и познавательные мероприятия, мастер-классы, конкурсы и музыкальные выступления. Начало в 11:00. Стоимость билетов – 50-100 грн. Дети до 12 лет – бесплатно.

26-27 сентября в Одессе в 20-й раз пройдёт Международный джазовый фестиваль Odessa JazzFest. Юбилейный праздник импровизационной музыки в этот раз состоится полностью под открытым небом — на сцене Летнего театра в Горсаду Одессы (ул. Преображенская, 24). Вход бесплатный.

26 сентября

14:00 — Детская музыкальная школа №1 им. Е. Г. Гилельса (пер. Маяковского, 4/1). Мастер-класс пианиста Вадима Неселовского (Германия).

18:00 — Летний театр, Горсад. Квартет Керема Гёрсева (Турция), Лоран Нику (Швейцария), Роксана Смирнова/Миша Калинин DUO при участии Лизы Калининой (вокал), группы Julinoza.

27 сентября

12:00 — Летний театр, Горсад. Концерт “Дети играют джаз”.

18:00 — Летний театр, Горсад. Выступление лауреатов областной музыкальной премии имени Юрия Кузнецова (трио Дмитрия Агнянникова, группа JustPlay Екатерины Михайлуцы, трио Вадима Бессараба, трио Алексея Петухова при участии Андрея Калашникова, Taras Luka project).

26 и 27 сентября 47-й традиционный туристический переход «100 километров за 24 часа по Поясу Славы» и велосипедное ралли «100 километров за 10 часов по Поясу Славы». Маршрут соток проходит по рубежам обороны Одессы, где в 1941 году велись активные бои.

МАРШРУТ туристического перехода «100 километров за 24 часа по Поясу Славы» с 10:00 26 сентября до 10:00 27 сентября: Мемориал «Памятник неизвестному матросу» в парке им. Т. Шевченко (старт) — Трасса здоровья — курортно-пляжный комплекс «Аркадия» — 8 ст. Большого Фонтана — 10 ст. Большого Фонтана — 14 ст. Большого Фонтана — 16 ст. Большого Фонтана — пер. Маячный — ул. Дача Ковалевского — Мемориал героической обороны Одессы 411-й береговой батареи — жилой массив «Черноморка» — с. Бурлачья Балка — с. Малодолинское — пгт Александровка — с. Молодёжное — с. Санжейка — с. Дальник — пгт Овидиополь — с. Барабой — пгт Великодолинское — с. Прилиманское — пгт Таирово — Старая Люстдорфская дорога — жилой массив «Черноморка» — Мемориал героической обороны Одессы 411-й береговой батареи (финиш).

МАРШРУТ велосипедного ралли «100 километров за 10 часов по Поясу Славы» с 10:00 до 22:00 26 сентября: Мемориал «Памятник неизвестному матросу» в парке им. Т. Шевченко (старт) — ул. Большая Арнаутская — ул. Разумовская — Объездная дорога — Ренийская дорога — с. Мирное — с. Марьяновка — с. Доброалександровка — с. Барабой — с. Санжейка — с. Молодёжное — с. Бурлачья Балка — Старая Люстдорфская дорога — жилой массив «Черноморка» — Мемориал героической обороны Одессы 411-й береговой батареи (финиш).

27 сентября в Украинском театре покажут скандальный спектакль «Порабощение любовью». Постановка создана по мотивам романов-бестселлеров Анны Богинской «Жить Жизнь» и «Грех Прощения». «Сюжет спектакля построен на отношениях между людьми, выходе из самых сложных ситуаций и о манипуляции, ведь XXI век — век открытой информации и общедоступных знаний — превратил её в повседневную реальность», — говорится в анонсе. Начало в 19:00. Стоимость билетов – 140-600 грн.

С 26 сентября по 2 октября в парке Шевченко, у сцены «Ракушка», 7-й международный фестиваль «Планета долгожителей». Единственный в Украине фестиваль для пенсионеров пройдёт под девизом: «От патефона – до смартфона». К участию приглашают людей разного возраста, которые хотят развиваться и учиться чему-то новому. В рамках феста пройдёт модное шоу «IT-бабушки», оздоровительная антивирусная зарядка, мастер-классы по фламенко и степу, концерты и кинопоказ. Старт в 10:00. Вход бесплатный.

С 27 по 30 сентября Одесская национальная научная библиотека приглашает на день открытых дверей, приуроченный празднованию Всеукраинского дня библиотек. Посетителей библиотеки ждут читальные залы, включая летнюю площадку «Litera», интернет-центр медиатека. Для гостей будут организованы обзорные экскурсии, творческие встречи, художественный пленер, библио-квесты, флешмоб, выставки и розыгрыши. Начало в 9:00. Вход свободный.

27 сентября в гостинице «Лондонская» пройдёт кулинарный мастер-класс «Мясо». Урок проведут профессиональные повара, которые каждый день оттачивают свое мастерство в лучших ресторанах города. В частности, учить правильно разделывать и готовить мясо будут шеф-повар Bristol Hotel Odessa Игорь Зражевский, шеф-повар Londonskaya Hotel Ростислав Заднепровский и шеф-повар Formula Wellness SPA Назар Гоменюк. Участники мастер-класса научатся готовить салат со стейком «Мачете», тар-тар из говядины и стейк «Рибай» со спаржей. Начало в 17:00. Стоимость участия — 800 грн (дети до 12 лет — бесплатно). Запись на мастер-класс по телефону: +38 050 391 10 21

До 28 сентября в музее современного искусства Одессы выставка культового художника Александра Шевчука «Садово-парковая скульптура», приуроченная юбилею автора. Работы Шевчука воплощаются в объектах, инсталляциях, видео, компьютерной графике, акциях и фотографиях. Выставка посвящена женской и мужской обнажённой натуре, которую он мастерски прикрывает невидимой драпировкой скульптурности или иронии. Цена билетов – 40 грн.

До 28 сентября во Всемирном клубе одесситов (ВКО) персональная выставка под названием «Ты в сердце моём», автором которой стала жительница Одессы Леся Верба.

До 3 октября XI Одесский Международный кинофестиваль впервые пройдёт в онлайне. На кинофестивале будут три конкурсные программы: международная и национальная, а также конкурс европейских документальных фильмов.

До 5 октября Одесский литературный музей предлагает окунуться в мир фотоискусства. 5 сентября здесь открывается персональная выставка известного одесского фотохудожника Игоря Ландера «Мысль в образе».

В экспозиции будут представлены 107 работ автора, которые ранее участвовали в выставках и конкурсах по всему миру, многие из них удостоены золотых, серебряных и бронзовых медалей, дипломов и почётных наград авторитетных международных федераций, фотоклубов и фотосалонов.

До 5 октября выставка «Есть город, который я вижу…» в галерее реабилитационного центра «Дом с ангелом» (Пушкинская, 50). Её коллективный автор — творческое фотографическое объединение «Город», созданное в феврале 2012 года заслуженным фотохудожником Константином Гроздевым (1950-2014). Представлены 68 новых работ девяти авторов, показавших Одессу в многообразии жанров: архитектурные пейзажи, зарисовки двориков, портреты, жанровые сценки, морские виды и, конечно, снимки одесских котов.

До 15 октября в парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко, на площадке «Огни Маяка», под открытым небом обновлённая экспозиция об истории судоходства и мореплавания. Время работы — с 10:00 до 16:00. Среди прочих экспонатов на выставке представлены корабли в натуральную величину. Выставка не смогла вместить все реконструированные суда, часть из них представлена на фотографиях. Отдельный раздел выставки посвящён реконструкции древних якорей, уникальную историю которых хранят воды Одесского залива.

До 29 ноября в Одесском художественном музее выставка Михаила Ревы «Откровение/Revelation». Выставка включает 49 скульптур и 16 графических работ разных лет. Экспозиция начинается с икон, которые художник создал в 1994 году для фильма «Пустыня» режиссера Михаила Каца. Неотъемлемой частью выставки стал также период карантина, проведенный в Мексике. Эта страна поразила художника насыщенностью и открытостью цвета, невероятностью природных форм, экологическими проблемами планеты Земля.

Уютных выходных!

Фото: ТАЙМЕР, Одесса News, Думская