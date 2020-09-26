Под Харьковом разбился военный АН-26

25 сентября в 20.50 вблизи г. Чугуев Харьковской области на расстоянии около 2 км от военного аэропорта произошло падение самолёта Ан-26 ВС Украины воинской части А 4104 с последующим горением.

В самолёте находились военные лётчики и курсанты Университета воздушных сил имени И.Кожедуба — 27 человек. Из них 7 — офицеров и 20 курсантов, — сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ. Полёт проходил в рамках образовательной программы.



«Найдено 22 тела, 2 человека выжили, один из них находится в крайне тяжёлом состоянии, 1 — в удовлетворительном», — сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.



Сейчас на месте работает оперативный штаб, причины катастрофы предстоит установить следствию.

«По той информации, которую я получил, было сообщение от пилота о том, что отказал левый двигатель, но для опытного лётчика это не критическая ситуация. Что случилось потом — непонятно. Это будет устанавливать следствие», — сказал Кучер.



Заместитель начальника Харьковского национального университета Воздушных сил Николай Коваленко отметил, что управлял самолётом опытный экипаж, а не курсанты, а ночные полёты были запланированы.

«Согласно плану, проводились полёты в учебной бригаде. Это самолёт для подготовки штурманов днём и ночью. Выполнял полёт экипаж подготовленный, лётчики — первый класс. Какова причина катастрофы — выяснять будет соответствующая комиссия», — сказал Коваленко.

По свидетельствам очевидцев, курсанты, которые находились в самолёте, пытаясь спастись, выпрыгивали из самолёта перед столкновением с землёй.

«Когда я подъехал, парню уже оказывали помощь, и вот он сказал, что, возможно, есть ещё те, кто выжил, потому что они выпрыгивали из самолёта», — сказал очевидец, житель Чугуева.

В Харьковской области 26 сентября объявлен День траура по погибшим в авиакатастрофе.

В правительстве создали Государственную комиссию для расследования всех обстоятельств авиакатастрофы во главе с вице-премьер-министром Олегом Уруским.