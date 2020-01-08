МАУ опубликовала имена всех погибших в авиакатастрофе пассажиров

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) опубликовала полный список пассажиров самолёта, который разбился 8 января во время выполнения рейса PS752 Тегеран-Киев.

Полный список пассажиров самолёта размещен на официальном сайте МАУ.



Среди них пилоты: Наумкин Алексей Евгеньевич, Гапоненко Владимир Иванович, Хоменко Сергей Анатольевич, а также бортпроводники: Статник Екатерина Олеговна, Матьков Игорь Валерьевич, Микитюк Мария Михайловна, Лихно Денис Михайлович, Овчарук Валерия Евгеньевна, Сологуб Юлия Николаевна.

По последним данным, на борту самолёта было 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 украинцев — два пассажира и девять членов экипажа. Также, по данным МИД, среди погибших 82 человека — граждане Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, а также по трое граждан ФРГ и Великобритании.

Как сообщала Одесса News, в среду, 8 января, ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) после взлёта из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолёт Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», совершавший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

Вероятной причиной катастрофы самолёта называют возгорание двигателя.

Оба «чёрных ящика» самолёта МАУ были обнаружены. Организация гражданской авиации Ирана заявила, что не передаст их компании Boeing. Иранский чиновник заявил, что они были повреждены, однако, по мнению специалистов, данные на них всё же можно проанализировать.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору Руслану Рябошапке открыть уголовное производство по факту катастрофы украинского самолёта. По его словам, независимо от заключений о причинах катастрофы, будет проведена проверка лётной пригодности всего гражданского флота Украины.