В Одессе на прошедшей неделе родились 162 малыша

За первую неделю 2020 года в городских родильных домах Одессы появились на свет 162 новорожденных, в том числе две двойни.

Количественное преимущество на прошедшей неделе осталось за новорожденными девочками, которых появилось на свет 84. Также за неделю увидели свет 78 новорожденных мальчиков, сообщает официальный сайт города.

На первом месте по числу принятых родов на минувшей неделе находится родильный дом №1, где увидели свет 46 малышей.

Как сообщала Одесса News, первым новорожденным одесситом в новом году стал мальчик Владислав, который появился на свет в первую минуту наступившего года в городском роддоме №2.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.