В Одессе прошёл VIII фольклорный фестиваль «Рождество на Дерибасовской»

7 января в Ротонде Городского сада Одессы состоялся VIII открытый фольклорный фестиваль «Рождество на Дерибасовской».

Как сообщает официальный сайт города, открыли концерт артисты вокальной студии «Зоряны». Своё песенное мастерство представил детский коллектив «Романтики». Кроме одесских исполнителей, в фестивале приняли участие народные ансамбли Беляевского и Овидиопольского районов.

В ходе праздника звучали народные песни, колядки и щедривки. Дети и взрослые водили хороводы, пели, участвовали в конкурсе колядок, играх и развлечениях.

Отмечается, что всех гостей угощали ароматной кутьёй. Также на фестивале проводился конкурс с дегустацией калача. На ярмарке народных ремесёл можно было приобрести подарки к Рождеству.

В заключение фестиваля артисты прошли по улицам Одессы, колядуя и исполняя традиционные песни.

В дни Рождества КП «Одесгорэлектротранс» традиционно провёл парад трамваев. В этом году в Рождественском параде приняли участие 4 вагона серии «Одиссей»: три односекционных и «Одиссей МАХ».

Горожане и гости Одессы могли прокатиться в празднично украшенных вагонах по улицам города. К вечеру праздничная колонна трамваев заехала на Старосенную площадь.

Рождественское шествие трамваев прошло в сопровождении музыкальных коллективов, которые исполняли народные песни и колядки.



Фото и видео: «Одесса»