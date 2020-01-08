Погуляли: в Одесской области хозяин бросил гостя в 7-метровый колодец

Правоохранители задержали жителя Ивановского района Одесской области по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений своему односельчанину, с которым вместе праздновали Рождество.

Об этом сообщает сайт Нацполиции Одесской области.

Отмечается, что во время празднования у подозреваемого дома мужчины поссорились.

«Дело дошло до драки, в ходе которой хозяин бросил гостя в заброшенный семиметровый колодец рядом со своим домовладением», — говорится в сообщении.

О событии, которое произошло января, полицейским сообщил сам злоумышленник. Своё агрессивное поведение 31-летний мужчина объяснил чувством обиды, возникшем якобы из-за нецензурной брани, которую услышал от знакомого в свою сторону.

29-летнего пострадавшего немедленно достали из колодца и доставили в больницу, но через несколько часов от полученной черепно-мозговой травмы тот скончался.

Подозреваемого полицейские задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Его действия квалифицировали по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

Продолжается следствие, сообщают следователи Ивановского отделения полиции.

Как сообщала Одесса News, 7 января в одном из общежитий Малиновского района Одессы во время рождественского застолья гость бросил гранату, в результате три человека оказались в больнице с осколочными ранениями.